نقيب المحامين: تعيين مستشار مالي للنقابة للإشراف على الحسابات والإدارات المالية

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أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارا بتعيين علاء الدين عبدالفتاح السيد، مستشارًا ماليًا ومحاسبيًّا واقتصاديًّا، للنقابة العامة للمحامين، وذكر النقيب العام مهام واختصاصات المنصب، مؤكدا على تبعيته للنقيب مباشرة.

وجاء بنص القرار: «بعد الإطلاع على قانون المحاماة، ومراجعة أعمال النقابة العامة في الأمور المالية والمحاسبية، وما تتطلبه من توفير خبرة وكفاءة عالية المستوى لضمان حسن إدارة أموال، ومشروعات النقابة التي صارت بمئات الملايين، وضمان ترشيدها لتنفق مع أعلى المستويات الرفيعة المنضبطة في الادارة، واتساقها مع المباديء المقررة، ولحاجة الهيكل المالي والحسابي والاداري إلى تلك الخبرة وتوفير المشورة له» .

وأضاف القرار: «لذلك قررنا تعيين علاء الدين عبدالفتاح السيد، مستشار مالي ومحاسبي واقتصادي للنقابة العامة للمحامين، ويتولى الإشراف العام على الحسابات والادارة المالية بالنقابة العامة للمحامين، والإشراف على إعداد ومراجعة ميزانيات النقابة وموازاناتها التقديرية في ضوء رأي مراقب الحسابات وتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات، والإشراف على إعداد التقارير الخاصة بإيرادات النقابة وتدفقاتها النقدية والإشراف عليها والنظر في التكاليف والمصاريف ومراجعتها والتحقق منها».

وتابع: «تخطيط وتوجيه جهود العاملين في الإدارة المالية والحسابات بالنقابة، الإشراف على إعداد التقارير والحسابات الختامية اللازمة وذلك وفقًا للقوانين واللوائح، وتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات، وتقديم المشورة المالية بشأن الأنشطة الاستثمارية، واقتراح الاستراتيجيات التي على النقابة اتخاذها لتنمية مواردها، وتحليل الأنشطة المالية اليومية للنقابة، والتواصل مع مراقب حسابات النقابة والجهات المعنية بالرقابة على أموال النقابة وآدائها، ومتابعة العمل بين الادارات المختلفة بالنقابة والتنسيق و المساهمة في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات ذات الأبعاد المالية، ويتبع هذا المنصب نقيب المحامين مباشرة» .