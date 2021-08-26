جامعة بنها تختتم فعاليات «القيادة والتأثير» لتأهيل الترشح لعمادة الكليات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت جامعة بنها، الخميس، فعاليات البرنامج التدريبي «القيادة والتأثير»، لتأهيل الترشح لعمادة الكليات، والذي نظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة للراغبين في الترشح لمنصب عميد كلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.

شارك في فعاليات اليوم الثالث والأخير الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، بمحاضرة عن «فن القيادة الجامعية»، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمحاضرة عن «الجوانب المالية والإدارية بالجامعات».

من جانبه، قال الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، إن الدورة التدريبية جاءت في ضوء قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح العمداء وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشيح، حيث يعد حضور هذا البرنامج التدريبي أحد متطلبات التقدم لشغل وظيفة عميد كلية، مشيرا إلى أن الدورة التدريبية شارك فيها نحو 27 متدربا واستمرت على مدار 3 أيام بإجمالى 18 ساعة تدريبية.