وزير الدفاع يصدق على تخفيض نسب القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021

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في ظل تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعى في جمهورية مصر العربية وفى ضوء النتائج ‏والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 وما ترتب عليه من ‏تداعيات لإنخفاض الحد الأدنى للقبول للجامعات الحكومية والخاصة، صدق الفريق أول محمد زكى ‏القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تخفيض نسب القبول للكليات العسكرية ‏والمعهد الفنى للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021 كالآتي:‏

الكلية الحربية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها ‏العلمى والأدبى، بنسبة مئوية للمجموع 60% فأكثر.‏

الكلية البحرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبتي (الرياضيات – ‏العلوم) وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى، ‏بنسبة مئوية للمجموع 60% فأكثر.‏

الكلية الجوية:

تقبل الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها ‏العلمى والأدبى، بنسبة مئوية للمجموع 55% فأكثر.‏

الكلية الفنية العسكرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات) ‏فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (علمى) والشهادات المعادلة من القسم العلمى ‏، بنسبة مئوية للمجموع 76% فأكثر.‏

كلية الدفاع الجوى:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط ‏وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون ‏الطالب قد تحصل في مادتى الفيزياء والرياضيات على 70% فأكثر، بنسبة مئوية للمجموع 71% فأكثر.‏

كلية الطب للقوات المسلحة:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة العلوم ‏فقط) وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى، ‏بنسبة مئوية للمجموع 88% فأكثر .‏

المعهد الفنى للقوات المسلحة:

يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمى) شعبة ‏‏(الرياضيات- العلوم) وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (القسم العلمى) بنسبة ‏مئوية للمجموع 55% فأكثر.‏

سيتم تطبيق التخفضيات السابق ذكرها على الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة 2021 فقط وليس الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة العام السابق 2020 وذلك لتحقيق مبدأ المساواه وتكافؤ الفرص.‏