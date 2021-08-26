رسمياً.. الأهلي يعلن عن أول صفقات الموسم الجديد

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كشف النادي الأهلي رسمياً اليوم الخميس 26 أغسطس 2021، عن أول صفقاته للموسم الجديد، الذي يستعد المارد الأحمر له بكل قوة من أجل استعادة الألقاب من جديد.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات، تنتهي في يونيو 2026.

وقال أمير توفيق إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه، وإنه كريم سينضم لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولعب كريم فؤاد في الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع فريق إنبي وقدم أداء لافت وكان من ضمن نجوم الدوري المصري في مركزه.

كما شارك كريم فؤاد مع المنتخب الأوليمبي في نهائيات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، واللي ودعها منتخب مصر من دور الثمانية أمام المنتخب البرازيلي.