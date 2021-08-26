إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش في ختام الدوري

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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره سيراميكا كيلوباترا في ختام مباريات الفريقين في بطولة الدوري الممتاز، خلال الموسم الجاري، وأعلن الجهاز الفني ظهر اليوم الخميس قائمة الفريق للظهور الأخير بالدوري في الموسم الجاري.

ويستضيف سيراميكا كيلوباترا، عند السابعة مساء غداً الجمعة نظيره الإسماعيلي على أرض ملعب استاد السويس الجديد، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2020/2021.

وضمن الفريقان البقاء في بطولة الدوري منذ جولتين وستكون المباراة بهدف تحسين الترتيب فقط في جدول البطولة.

وطالب إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي لاعبيه بتقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيرهم في الجولة الأخيرة من البطولة.

وأعلن إيهاب جلال قائمة الفريق استعدادا لمباراة سيراميكا غدا، وشهدت عدة غيابات من التشكيلة الأساسية، وتواجد عدد من اللاعبين الشباب، وضمت القائمة:

لحراسة المرمى: محمد صبحى، محمد مجدي، عبدالرحمن صلاح.

في الدفاع: محمد إيهاب، محمد هاشم، محمد نصر، مصطفى الزنارى، مصطفى فارس.

في الوسط: عماد حمدى، محمد حسن، محمد عادل، عمر الوحش، محمد صادق، أحمد مصطفى، أحمد مدبولى، محمد عبدالسميع، أرى بابل، عبدالله السعيد، عمر الساعي، زياد طارق.

في الهجوم: شكري نجيب، شيلونجو، مروان شوقى

الجدير بالذكر أن موقف الفريقين يتشابه بنسبة كبيرة في بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري، حيث يحتل سيراميكا المركز العاشر وله 39 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر وله 38 نقطة.