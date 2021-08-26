ميدو يرد للمرة الأولى على سباب لاعبين بالزمالك: «ممكن زملكاوية يزعلوا من كلامي»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

علّق أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق والإعلامي الحالي، على سب بعض لاعبي الزمالك لرموز الأهلي، حسب كلماته.

وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»: «رأيي بصراحة باحتفالات بعض من لاعبي الزمالك بالفوز ببطولة الدوري.. صباح الخير عليكم جميعًا امبارح أول مرة أشوف احتفالات بعض من لاعبي الزمالك بعد الفوز ببطولة الدوري وأنا أؤكد أني ضد الاحتفالات دي».

وتابع: «والاحتفالات اللي فيها سب لأي جمهور أو أي حد.. الكلام دا جديد علينا وماعرفش اللاعيبة دي جابت الكلام دا منين!!.. أنا عارف ممكن ناس زملكاوية تزعل من الكلام اللي بقوله لكن دا حق ربنا».

واستكمل: «زي ما بنطالب الناس تحترم نجومنا لازم نجومنا يبدأوا ويحترموا نفسهم.. لأن السب وسط الاحتفالات إيه لازمته! احتفل دون الغلط والتجريح في أي حد عيب أننا في وسط فرحتنا ببطولة مهمة أن أول حاجه نعملها نسب جماهير المنافس أو جماهير أي نادي تاني».

وتُوج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، الثلاثاء، عقب فوزه على الإنتاج الحربي 2 / صفر، في الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 79 نقطة في صدارة ترتيب الدوري وبفارق 6 نقاط أمام الأهلي أقرب ملاحقيه، فيما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند 27 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وعقب نهاية المباراة، احتفل شيكابالا مع لاعبي الزمالك داخل أرضية الملعب، وتخللت الاحتفالات هتافات مسيئة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي.