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نتائج مخيبة للآمال.. هنا أحمد تودع منافسات تنس الطاولة في بارالمبياد طوكيو

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نتائج مخيبة للآمال.. هنا أحمد تودع منافسات تنس الطاولة في بارالمبياد طوكيو نتائج مخيبة للآمال.. هنا أحمد تودع منافسات تنس الطاولة في بارالمبياد طوكيو

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ودعت هنا أحمد لاعبة منتخب لتنس الطاولة، منافسات دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020» من دور المجموعات.

وتقام بارالمبياد طوكيو خلال الفترة من 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر المقبل، وخسرت هنا أحمد أمام الأسترالية ريبيكا جوليانا بنتيجة 3-0 حيث جاءت نتيجة الأشواط كالآتي: «11-6، 11-7، 11-3».

وكانت هنا أحمد قد خسرت في المباراة الأولي أمام الأوكرانية مارينا ليتوفتشينكو بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط 11-6، 11-4، 11-6.

ويذكر أن هنا لعبت المباراة وهي مصابة بشرخ في قدمها بعد أن تعرضت للإصابة خلال رحلة السفر إلى طوكيو، لكنها تحاملت على نفسها وأكملت المباراة.

وحرص محمد سكر مدرب على توجيه اللاعبة طوال اللقاء.

المصرى اليوم

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