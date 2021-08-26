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المحور والإطار والعمود.."التجارة" تستدعي موديلات متعددة من مركبات إنفينيتي

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الوزارة دعت إلى التواصل مع الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مجانًا

المحور والإطار والعمود..

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 20 من مركبات إنفينيتي "QX50" 2021.

وقالت الوزارة: الاستدعاء جاء بسبب خلل في تثبيت المحور الخلفي قد يؤدي إلى انفصاله مما قد يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
من ناحية أخرى استدعت "التجارة" 35 مركبة من نوع انفينيتي "Q30" 2017 – 2019.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء لعدم تجهيز المركبة بإطار احتياطي أو إطارات السير بدون هواء (Run-Flat).
ودعت إلى التواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات الأربعة الحالية بإطارات السير بدون هواء (Run-Flat)، مجانًا.

كما قامت "التجارة" باستدعاء 8 مركبات من نوع إنفينيتي "Q30" 2017.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في عمود التوجيه السفلي للمركبة قد يؤدي إلى انفصاله مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.
ودعت إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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