«المحامين» تحيل عضوين للتحقيق لتبادلهما السب والقذف على مواقع التواصل الإجتماعي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المحامين، عن إصدار ياسر أبو هندية، نقيب فرعية دمياط، قرار بالتشاور مع أعضاء مجلس الفرعية، اليوم الخميس، بإحالة محاميين للتحقيق بسبب نشرهما بذاءات وشتائم وسباب وقذف متبادل بينهما، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتم الانتهاء من التحقيق خلال أسبوعين.

وأوضح مجلس النقابة الفرعية، أن قراره صادر بعد الاطلاع على قانون المحاماة وما تضمنته الفقرة الخامسة من المادة 13، إضافة لقرار نقيب المحامين رجائي عطية الصادر في 28 يوليو الماضي، مؤكدة أن ذلك لمصلحة المحاماة التي هي أولى بالعناية من أي أشخاص فنحن جميعًا إلى زوال وتبقى المحاماة، فإن المحاماة لن تعيش ناهيك بأن تزدهر وتعود كما كانت إلا إذا كان الأدب دستورها.

وذكرت النقابة الفرعية، أنه عقب الانتهاء من التحقيق سترفع الأوراق إلى إدارة التأديب بالنقابة العامة لاتخاذ ما يلزم، مشيرة إلى أنه في حالة عدم مثولهما للتحقيق سيرفع الأمر لإدارة التأديب مباشرة.

يذكر أن رجائي عطية، نقيب المحامين، أصدر قرارا في 28 يوليو الماضي بتشكيل لجنة برئاسة الأستاذ محب المكاوي وكيل النقابة العامة للمحامين، تكون مهمتها حصر ما ينشر على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو في أي مطبوعات ورقية أو صوتية من بذاءات وشتائم وسباب وقذف في حق أحد أو آخر من المحامين والمحاميات أو آحاد الناس، على أن تتيح اللجنة – لإدارة التأديب – صورة مطبوعة من على مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك من المطبوعات الورقية أو السمعية أو المرئية.