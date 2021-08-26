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غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية في كفر صقر بالشرقية

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غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية في كفر صقر بالشرقية غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية في كفر صقر بالشرقية

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلاً عن مخالفة الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الاطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر صقر، من غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بالمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القائم عليها.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعة تراخيصها، والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

المصرى اليوم

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