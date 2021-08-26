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نيكولا معوض يكشف تفاصيل مسلسله «ع الحلوة والمرة»: مغامرة مختلفة عن «خيط حرير»

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نيكولا معوض يكشف تفاصيل مسلسله «ع الحلوة والمرة»: مغامرة مختلفة عن «خيط حرير» نيكولا معوض يكشف تفاصيل مسلسله «ع الحلوة والمرة»: مغامرة مختلفة عن «خيط حرير»

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ينتظر الفنان نيكولا معوض عرض أول حلقات مسلسله الجديد «ع الحلوة والمرة»، الأحد، عبر شاشة قنوات أم بي سي 4، ومنصة شاهد الرقمية.

المسلسل بطولة دانا مارديني، نيكولا معوض، باميلا الكك، جو طراد، نور على، هادي بو عياش، وبمشاركة كارمن لبّس، سلمى المصري، محمد خير الجراح، محمد الأحمد، ألكو داوود، زينة زيادة وآخرين، تولى إعداد السيناريو والحوار له لبنى مشلح ومي حايك.

ويقول نيكولا معوض في تصريحات خاصة للمصري اليوم: «المسلسل تجربة جديدة ومغامرة بالنسبة لي، تحمست لها لعدة أسباب أولا الموضوع مختلف عن أخر تجاربي وهو مسلسل خيط حرير الذي شاركت في بطولته، دائمًا أبحث عن الاختلاف في أعمالي خاصة اذا كان الفاصل الزمني بينها قليل، ع الحلوة والمرة رومانسي كوميدي، انتاج ضخم لمجموعة ام بي سي، السيناريو مكتوب باحترافية كبيرة لـ لبنى مشلح ومي حايك وكذلك أسماء النجوم المشاركة في العمل جاذبة لي جدًا، وبمجرد أن علمت الابطال المقرر ان يجسدوا أدوار فرح ورنا ووسام لم أتردد لحظة وقمت بتوقيع العقود».

وأضاف: «مفيد ان الممثل يحتاج دائمًا للمغامرة والتجربة، وتقديم مناهج درامية مختلفة خارخ النطاق التمثيلي الذي يتواجد فيه ويحترفه، وهو ما بحثت عنه لأن أخر اعمالي في حبيت أقدم عمل لبناني مختلف».

وعن شخصيته في المسلسل قال «نيكولا»: «ريان شخصية جادة ليست رومانسية، يعاني من مشكلة في الماضي لا يتحدث عنها، يعود إلى لبنان ليتزوج لانا ليواجه ماضيه مع فرح، يعيش نزاع داخلي بين حبه والتزامه مع لانا واستيقاظ حبه القديم مع فرح، كاركتر غني ومليىء بالانفعالات، واجهت صعوبة معه خاصة وان عدد حلقات العمل 60 حلقة، وكان المزج بين الكوميديا والمواقف الإنسانية وعمل توازن بين الإحساس والكوميديا أمر صعب، العمل في الدراما الطويلة ليس أمرًا سهلا على الاطلاق على الممثل، وبسببه اعتذرت عن فيلم سينمائي، ولا أعلم حقيقة اقتباس العمل، ولكني أتوقع أن يجد العمل قبولاً واهتماماً جماهيرياً».

وعن العلاقة بين ريان وفرح، يوضح معوّض قائلا: «الجميل أن بينهما الكثير من المد والجزر، ولن يعرف الناس إذا ما كانا سيحبان بعضهما أم سيستمران بالخلافات»، مثنياً على الكيمياء الملموسة بينه وبين دانا مادريني. ويشرح بالقول أن «لن يأتيك كل يوم ممثل تنسجم معه أمام الكاميرا وخلفها، وتتحولان إلى أصدقاء علماً أنني لم أكن أعرفها سوى كممثلة، وأتمنى أن يلاحظ الناس هذا التناغم. أما مع باميلا الكك فلقاؤنا هنا يختلف تماماً عن لقائنا السابق».

ويتوقف عند العمل مع سلمى المصري في دور شريهان، ليقول أن «هذه المرأة كانت الأم والأب في الوقت نفسه، لذا حتمت عليها الظروف بأن تكون حازمة، والمسائل الزوجية هي أكثر ما تخلق نزاعاً بينه وبين والدته، إضافة إلى أن علاقته جميلة بشقيقه تيم (هادي أبوعيّاش)».

المصرى اليوم

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