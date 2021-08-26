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«التحالف المصري» يحذر من نشوب حرب أهلية في إثيوبيا

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«التحالف المصري» يحذر من نشوب حرب أهلية في إثيوبيا «التحالف المصري» يحذر من نشوب حرب أهلية في إثيوبيا

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أعرب التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية عن تخوفه من اندلاع الحرب الأهلية في إثيوبيا، في ظل استمرار سياسات التهميش والقوة العسكرية للحكومة الإثيوبية ضد إقليم تيجراى وامتداد الصراع إلى مناطق أمهرة وعفر.

وأشار التحالف، في بيان له، إلى تواصل تدهور الوضع الإنساني في إثيوبيا، حيث سقط آلاف القتلى جراء القتال وفر مئات الآلاف من مناطق النزاعات في عدد من الأقاليم الكبرى.

ولفت التحالف إلى أن إثيوبيا تنزلق بالفعل نحو حرب أهلية بعدما اندلعت الحرب يبن القوات الاتحادية والإقليمية، في إقليم تيجراي، وامتدت إلى إقليم عفر ثم الأمهرا ثم أوروميا ثم أوجادين وشنقول بعد إصدار آبي أحمد أوامره للجيش للتحرك ضد شعب التيجراي، والقيام بجرائم حرب ضد الإنسانية.

وأكد أن إثيوبيا تقف على شفا حرب أهلية طاحنة تشارك فيها القوات الحكومية، والميليشيات العرقية، وهناك أكثر من 22 مليون شخص في جميع أنحاء إثيوبيا بحاجة إلى المساعدة، مع تزايد الاحتياجات الإنسانية في أمهرة وعفر المجاورتين واللتين امتد إليهما الصراع.

ودعا التحالف الأمم المتحدة لبذل جهد عاجل ومتضافر من المجتمع الدولي وعدم وقوفها مكتوفة الأيدي أمام مخاض الحرب الأهلية، مطالباً بمحاكمة «آبي أحمد»، كمجرم حرب بعد إهداره كافة حقوق الأقليات الإثيوبية، منذ قدومه للسلطة عام 2018، وتأثير سياسته العدوانية على الوضع الداخلي الإثيوبي.

وأعرب عن تخوفه الشديد من التطورات المأساوية التي تشهدها إثيوبيا، في ظل استمرار سياسات الإثيوبية، مشدداً على موقفه الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، ومؤكداً على مساندته ودعمه للشعب الإثيوبي.

المصرى اليوم

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