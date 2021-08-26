«الزراعة»: اعتماد المجزر الآلي بالنوبارية التابع لصندوق التأمين على الماشية للذبيح بغرض التصدير

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أعلن اللواء إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للطب البيطري رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، اعتماد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للمجزر الآلي بالنوبارية التابع للصندوق، للذبيح بغرض التصدير وذلك وفقا للاشتراطات المعتمدة من هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.

وقال «صابر»، في تصريحات صحفية، الخميس، إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءتها، موضحًا أنه تم رفع كفاءة صالات الذبيح بالمجزر، وعمل حملات تسويقية بغرض جذب عملاء جدد، للاستفادة من هذه الطاقات.

وأضاف رئيس صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، أنه تم ذبيح ٤٥ رأس من الضأن، وتم استصدار موافقة تصديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتصديرهم إلى مملكة البحرين عبر المحجر البيطري في مطار القاهرة، حيث لاقت عمليات الذبيح قبول السلطات المحجرية المختصة في جمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين.

وأوضح «صابر»، أنه تلاحظ بعد رفع كفاءة مجزر النوبارية زيادة أعداد الذبائح للحيوانات في المناطق المجاورة لمجزر، وأن يتم التبريد والتشفيه والتعبئة والتغليف داخل المجزر، موضحًا أن تنفيذ خطة تطوير المجزر تستهدف توفير منتجات غذائية صحية وآمنة ومطابقة للمواصفات المصرية.

ولفت رئيس صندوق التأمين على الثروة الحيوانية إلى أهمية التوسع في الخدمات المقدمة من الصندوق لخدمة المربين بما ينعكس على توفير الرعاية الصحية والتغذية المناسبة للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر وزيادة المطروح من اللحوم الحمراء بالأسواق بما يمكن الدولة من عرضها بأسعار مناسبة.

وشدد «صابر»، على أهمية مواصلة خطة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية في تطوير الأصول التابعة له لرفع كفاءة إدارة هذه الأصول بما يحقق أعلي مردود منها لخدمة الاقتصاد القومي، موضحًا أن الصندوق في تطوير ونشاطا مستمر حيث يتم تعظيم واستغلال جميع موارد وأصول الصندوق ورفع كفاءتها للاستفادة القصوى منها والتسويق لها مما كان له الأثر الكبير في زيادة إيرادات الصندوق.

المجزر الآلي بالنوبارية

المجزر الآلي بالنوبارية

المجزر الآلي بالنوبارية

المجزر الآلي بالنوبارية

المجزر الآلي بالنوبارية