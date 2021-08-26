أخبار عاجلة

منتدى الشباب العربي الأفريقي: الإرهاب استولى على ثروات القارة وضرب أمنها الغذائي -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير (3) صواريخ بالستية و(3) طائرات مسيّرة وإصابة طفلين وتضرر عدد من المنازل السكنية -
موجز "سبق": المملكة في صدارة "العشرين" رقميًّا.. وعودة الدراسة حضوريًّا.. والصادرات السعودية تُسجِّل رقمًا تاريخيًّا -
الزمالك: حسمنا صفقة عبدالله السعيد بنسبة 95%.. وهذا مصير فتوح -
تامر عبدالحميد: أرفض عودة حمدي النقاز للزمالك -
ارتفاع عدد قتلى الإعصار أيدا في ولاية لويزيانا الأمريكية إلى 12 -
«قيّدهن وتعدى عليهن بالضرب».. ضبط تاجر الإسماعيلية المتهم بتعذيب بناته -
عاجل | 55 % من المتسللين إلى المملكة يمنيون -
موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

زوج يرفض الاعتراف بوفاة زوجته: احتفظ بجثتها في الشقة وحاول إطعامها في أوسيم

Print
زوج يرفض الاعتراف بوفاة زوجته: احتفظ بجثتها في الشقة وحاول إطعامها في أوسيم زوج يرفض الاعتراف بوفاة زوجته: احتفظ بجثتها في الشقة وحاول إطعامها في أوسيم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة حادث مأساوي، حيث رفض زوج مسن الاعتراف بوفاة زوجته المسنة بوظل محتفظا بحثتها داخل المنزل، محاولا إطعامها، لاعتقاده بانها ستعود مرة ثانية للحياة، وانكشف الأمر بعد انبعاث رائحة كريهة في الشقة.
كان قسم شرطة أوسيم، تلقي بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة مسنة، تبلغ من العمر 82 سنة، فارقت الحياة منذ عدة ايام وفي حالة تعفن وتفوح منها رائحة كريهة.
وكشفت التحريات أن السيدة المسنة فارقت الحياة ولكن زوجها البالغ من العمر 85 عاما، رفض الاعتراف بذلك وظل محتفظا بجثتها، لاعتقاده بأنها مازالت على قيد الحياة حتى انبعثت رائحة كريهة نتيجة اقتراب الجئة من التعفن.
تم تحرير محضر وقررت النيابة نقل الجثة إلى الطب الشرعي، وتولت التحقيق

وأقرأ ايضا .. سر المكالمة الأخيرة قبل مقتل زوجة في شقة بلطيم : مراتك بتخونك.. قرارات عاجلة من النيابة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. الحكم على 11 متهمًا بينهم 3 محالين للمفتي في «الانضمام لداعش»

اليوم.. الحكم على 11 متهمًا بينهم 3 محالين للمفتي في «الانضمام لداعش»

ألمانيا تسجل 10453 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ألمانيا تسجل 10453 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منتدى الشباب العربي الأفريقي: الإرهاب استولى على ثروات القارة وضرب أمنها الغذائي

منتدى الشباب العربي الأفريقي: الإرهاب استولى على ثروات القارة وضرب أمنها الغذائي

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»