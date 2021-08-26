زوج يرفض الاعتراف بوفاة زوجته: احتفظ بجثتها في الشقة وحاول إطعامها في أوسيم

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شهدت منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة حادث مأساوي، حيث رفض زوج مسن الاعتراف بوفاة زوجته المسنة بوظل محتفظا بحثتها داخل المنزل، محاولا إطعامها، لاعتقاده بانها ستعود مرة ثانية للحياة، وانكشف الأمر بعد انبعاث رائحة كريهة في الشقة.

كان قسم شرطة أوسيم، تلقي بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة مسنة، تبلغ من العمر 82 سنة، فارقت الحياة منذ عدة ايام وفي حالة تعفن وتفوح منها رائحة كريهة.

وكشفت التحريات أن السيدة المسنة فارقت الحياة ولكن زوجها البالغ من العمر 85 عاما، رفض الاعتراف بذلك وظل محتفظا بجثتها، لاعتقاده بأنها مازالت على قيد الحياة حتى انبعثت رائحة كريهة نتيجة اقتراب الجئة من التعفن.

تم تحرير محضر وقررت النيابة نقل الجثة إلى الطب الشرعي، وتولت التحقيق

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