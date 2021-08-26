تغريم سائق تاكسي سبّ راكبًا لخلافهما على «الأجرة»

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غرمت محكمة جنح الدقي سائق تاكسي مبلغ 2000 جنيه لاتهامه بسب وقذف راكب، بعد خلافهما على «الأجرة».

كان الراكب المجني عليه قد حرر محضرا ضد السائق المتهم بعد مشاجرة نشبت بينهما في الشارع أمام منزل الأول بسبب «أجرة التوصيلة»، وقال إن السائق رفض المبلغ الذي أعطاه له وطلب زيادة كبيرة لا تتناسب مع المسافة المقطوعة في «التوصيلة». وعندما رفض الراكب اعطاءه المبلغ المطلوب نشبت بينهما مشادة كلامية عنيفة قام على إثرها الشائق بسب الراكب وقذفه بألفاظ نابية أمام المارة في الشارع.

وأقر بعض الشهود في المحضر بصحة ما جاء في أقوال الراكب محرره، فأحيل للنيابة ومنها إلى المحكمة التي قضت بحكمها المتقدم.