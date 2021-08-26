أخبار عاجلة

والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها -
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

تغريم سائق تاكسي سبّ راكبًا لخلافهما على «الأجرة»

Print
تغريم سائق تاكسي سبّ راكبًا لخلافهما على «الأجرة» تغريم سائق تاكسي سبّ راكبًا لخلافهما على «الأجرة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

غرمت محكمة جنح الدقي سائق تاكسي مبلغ 2000 جنيه لاتهامه بسب وقذف راكب، بعد خلافهما على «الأجرة».

كان الراكب المجني عليه قد حرر محضرا ضد السائق المتهم بعد مشاجرة نشبت بينهما في الشارع أمام منزل الأول بسبب «أجرة التوصيلة»، وقال إن السائق رفض المبلغ الذي أعطاه له وطلب زيادة كبيرة لا تتناسب مع المسافة المقطوعة في «التوصيلة». وعندما رفض الراكب اعطاءه المبلغ المطلوب نشبت بينهما مشادة كلامية عنيفة قام على إثرها الشائق بسب الراكب وقذفه بألفاظ نابية أمام المارة في الشارع.

وأقر بعض الشهود في المحضر بصحة ما جاء في أقوال الراكب محرره، فأحيل للنيابة ومنها إلى المحكمة التي قضت بحكمها المتقدم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها

والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر

رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي

رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب