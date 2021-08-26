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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين
بعد تعقيمهما حرصًا على سلامة المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتًا وتعقيمهما في منطقتين بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 200 يوم 2020 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي مسجدان في منطقتي الرياض والشرقية.
وأفادت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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