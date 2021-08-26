محافظ مطروح يعتمد نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام والفني بالمحافظة

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وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على النزول بالحد الأدنى للقبول بمرحلة التعليم الثانوي العام والفنى «المرحلة الثانية» على مستوى مراكز ومدن المحافظة للعام الدراسى 2020/2021، بعد دراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة واستجابة لطلبات أولياء الأمور والتيسير عليهم

وأوضح عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، تم النزول بالمجموع إلى الحد الأدنى للالتحاق بالثانوى العام بإدارات مرسى مطروح والحمام والعلمين التعليمية إلى 225 درجة، وكلا من إدارتي برانى والسلوم تم النزول بالمجموع إلى 195 درجة، وإدارة البنجر إلى 204 درجة، وإدارة سيوة التعليمية بحد أدنى 190 درجة، وفى إدارة النجيلة تم النزول بالمجموع إلى 200 درجة، وإدارة الضبعة إلى 175 درجة، وبالنسبة لطلبة الخدمات يبدأ الحد الأدنى للتنسيق من 200 درجة.

وأضاف «سلامة»، أنه يجري قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة في كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجري القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي يريد التقدم للصف الأول الثانوي في المدارس التابعة، لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

كما اعتمد محافظ مطروح نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسى 2021 -2022 بجميع نوعياتها صناعى – زراعى – تجارى – فندقي.

التعليم الزراعي

جاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية بمدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر التعليمية للبنين 150 درجة وللبنات 140 درجة، ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع البنجر فقط نظرا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع كما جاء الحد الأدنى للقبول بمدرسة فوكه الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة 170 درجة ومدرسة سيوة الزراعية الحد الادنى للقبول 140 درجة.

التعليم الصناعي

مدرسة مطروح الصناعية بنين بالكيلو 2 الحد الادنى للقبول بالمرحلة الثانية 180 درجة وللحاصلين على الاعدادية المهنية الحد الادنى 120 درجة مدرسة مطروح الصناعية بنات الحد الادنى للقبول 190 درجة ومدرسة مطروح الزخرفية المعمارية الكيلو 7 165 درجة ومدرسة النجيلة البحرية الحد الادنى للقبول 140 درجة ويتم القبول للطلاب الحاصلين على الاعدادية من ادارة النجيلة فقط .ومدرسة براني الصناعية بنين 165 درجة ومدرسة سيوة الصناعية 155 درجة ومدرسة الضبعة الصناعية بنين 145 درجة والفصول الملحقة بتل العيس مدينة العلمين 165 درجة والفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام الحد الادنى للبنين للبنات 190 درجة على ان تكون الاولوية للقبول والالتحاق بالمدارس للطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية من نفس الادارة التعليمية أو القطاع التعليمى التي توجد به المدرسة والاعلى مجموعا مع الالتزام بعدد الفصول والكثافة.

التعليم التجاري

مدرسة مطروح الفندقية المشتركة الحد الادنى بنين 165 درجة وللبنات 185 درجة ومدرسة مطروح التجارية بنات الحد الادنى 180 درجة ومدرسة مطروح التجارية بنين 155 درجة ومدرسة الضبعة التجارية بنات 140 درجة ومدرسة الضبعة التجاري بنين 140 درجة ومدرسة الحمام التجارية بنات 165 درجة والحمام التجارية بنين 145 درجة ومدرسة برانى التجارية المشتركة 140 درجة والسلوم التجارية المشتركة 140 درجة ومدرسة سيوة التجارية المشتركة 155 درجة .