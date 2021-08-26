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محافظ قنا يتابع سير العمل بخط فرز وحفظ وتجميد الأسماك والاستاكوزا النيلة بمنطقة قفط الصناعية

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محافظ قنا يتابع سير العمل بخط فرز وحفظ وتجميد الأسماك والاستاكوزا النيلة بمنطقة قفط الصناعية محافظ قنا يتابع سير العمل بخط فرز وحفظ وتجميد الأسماك والاستاكوزا النيلة بمنطقة قفط الصناعية

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واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولته التفقدية للمنطقة الصناعية الأولى بكلاحين قفط بمتابعة سير العمل بخط فرز وحفظ وتجميد الأسماك والقشريات خاصة الاستاكوزا النيلية، رافقه خلالها محمد موسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف الاستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أن صيد الاستاكوزا له فائدة مزدوجة حيث إنه يعطي الفرصة لنمو الثروة السمكية، لكونها تتغذى على بيض الأسماك الأخرى، كما يعد صيدها وتصنيعها منتجا جديدا على السوق القنائية، يتم بيعها وتصديرها، وهو ما يعد فائدة اقتصادية لزيادة الدخل القومي المصري، فضلا عن أنه يوفر العديد من فرص العمل للكثير من الصيادين والموردين وعمال المصانع وسائقي الشاحنات.

كما تابع «الداودي» خلال زيارته مراحل تجهيز الاستاكوزا والتي تمر بالعديد من العمليات داخل الأقسام المختلفة، منها عمليات الفرز والغسيل والقلي والتبريد والتعبئة والتغليف، ثم يتم تجميدها بعد ذلك في ثلاجات عند درجة حرارة ١٨ درجة مئوية تحت الصفر لتصبح جاهزة للتصدير.

جولة محافظ قنا للمنطقة الصناعية بقفط
جولة محافظ قنا للمنطقة الصناعية بقفط
جولة محافظ قنا للمنطقة الصناعية بقفط
جولة محافظ قنا للمنطقة الصناعية بقفط

المصرى اليوم

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