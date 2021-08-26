تقارير تكشف موعد الظهور الأول لـ ميسي ونيمار في تشكيل باريس سان جيرمان

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة الظهور الأول للثنائي الموهوب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا في صفوف فريق باريس سان جيرمان، الذي يضم اللاعبين حالياً.

ونجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق 3 انتصارات حتى الآن في بطولة الدوري الفرنسي متصدراً جدول الترتيب عن كل منافسيه، وفي غياب أغلب نجوم الفريق الجدد.

ونجح باريس سان جيرمان في الموسم الجاري في التعاقد مع كوكبة من النجوم، فبعيداً عن ميسي نجح في ضم المدافع الإسباني سيرجيو راموس، والظهير المغربي أشرف حكيمي، ولاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم، وحارس المرمى الإيطالي الأفضل في العالم جيانلويجي دوناروما.

وسبق أن لعب النجمان الكبيران في صفوف فريق برشلونة لعدة سنوات، قبل أن يرحل الساحر البرازيلي في صيف العام 2017 إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 222 مليون يورو في أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم.

وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الشهيرة اليوم الخميس 26 أغسطس 2021 عن موعد ظهور ميسي ونيمار الأول معاً، والذي يترقبه الكثيرون من عشاق كرة القدم العالمية وأنصار باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين سيكونا ضمن تشكيلة فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو في مباراة الفريق الفرنسي المقبلة في الدوري أمام نظيره فريق ريميس، والمقررة يوم الأحد المقبل.