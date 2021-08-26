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منتخب المغرب يستدعي بن شرقي استعدادًا لمواجهتي السودان وغينيا

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منتخب المغرب يستدعي بن شرقي استعدادًا لمواجهتي السودان وغينيا منتخب المغرب يستدعي بن شرقي استعدادًا لمواجهتي السودان وغينيا

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استدعى الجهاز الفني للمنتخب المغربي بقيادة البوسني وحيد خليلوزيتش أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، للانضمام لقائمة أسود الأطلس استعدادا لمواجهتي السودان وغينيا في إطار تصفيات 2022.

ومن المقرر أن يسافر بن شرقي إلى المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة للانتظام في معسكر المغربي استعدادا للمشاركة في تصفيات المونديال.

وظهر بن شرقي بمستوى متميز مع الزمالك في الموسم الحالي، ويعد اللاعب هداف القلعة البيضاء في الدوري برصيد ١٥ هدفا.

المصرى اليوم

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