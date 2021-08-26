فرج عامر: لن نتنازل عن حقنا في المشاركة بالكونفدرالية

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تمسك المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري، في بطولة الكونفدرالية، بعد احتلال الفريق المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأكد فرج عامر رئيس نادي سموحة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه لن يتنازل عن المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل، مضيفًا: نادي سموحة هو الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية، خاطبنا اتحاد الكرة من أجل رفع الظلم عن سموحة، وأتمنى أن يفعل ذلك.

وتابع: إذا لم يمنحنا اتحاد الكرة حقنا، سوف نتقدم بشكوى إلى الاتحاد الإفريقي كاف، مؤكدًا: «لن نتنازل عن حق سموحة في المشاركة بالكونفدرالية».

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة، جمعها من الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 17 مباراة، وخسر 4 مباريات ببطولة الدوري الممتاز.