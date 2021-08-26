أجانب الأهلى الجدد ينضمان للتدريبات الجماعية 7 سبتمبر المقبل

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يعلن النادى الأهلى عن الصفقتين الجديدتين بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسون جناح سيمبا التنزاني، عقب مباراة الفريق مع أسوان المقررة غدا الجمعة في ختام مشوار الأهلى ببطولة الدورى الممتاز.

ووفقا لمصدر داخل الأهلى فان ميكيسون خضع للكشف الطبي أمس الأربعاء في أحد المستشفيات الخاصة، بينما يجرى بيرسي تاو، الكشف الطبي الخاص به اليوم الخميس في أحد مستشفيات القاهرة قبل توقيعه على العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتقرر سفر اللاعبان عقب إنتهاء توقيعهما للأهلى للانضمام إلى منتخبى جنوب أفريقيا وتنزانيا خلال الأجندة الدولية التي تنطلق نهاية أغسطس الجارى على أن ينضم الثنائى لتدريبات الأهلى يوم 7 سبتمبر عقب الانتهاء من مشاركتهما الدولية مع منتخب بلادهم.

يذكر أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، أكد في وقت سابق رغبته في ضم بيرسي تاو خاصة أنه سبق وقاد اللاعب عندما كان في صنداونز.

ويلعب الأهلى مباراتة مع أسوان غدا الجمعة على استاد السلام في الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدورى الممتاز ويختتم الأهلى تدريباتة اليوم على ملعب مختار التتش وينتظر أن يجتمع بيستو موسيمانى المدير الفنى للاهلى مع اللاعبين على هامش المران اليوم لشرح طريقة وخطة مباراة أسوان وبعدها يعلن قائمة الـ18 التي ستدخل المعسكر المغلق.