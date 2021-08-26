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26 لاعبًا في قائمة البنك الأهلي لمواجهة

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26 لاعبًا في قائمة البنك الأهلي لمواجهة الزمالك 26 لاعبًا في قائمة البنك الأهلي لمواجهة

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اختار خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي 26 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم الخميس، في أحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة .

ويلتقي البنك الأهلي مع الزمالك، غدًا الجمعة، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقد أعلن كريم حسن شحاته المدير الرياضي لفريق البنك الأهلي عن عمل ممر شرفي من لاعبي البنك الأهلي للاعبي وجهاز فريق الزمالك قبل انطلاق المباراة بمناسبة حصولهم على بطولة درع الدوري العام هذا الموسم.

وضمت القائمة:

في حراسة المرمى: أحمد السعدني وأحمد صبحي

خط الدفاع: عاصم صلاح وبهاء مجدي وأحمد ياسين وأمير مدحت ومحمد كوفي ومحمد دبش محمد تريكة ومحمد مصطفي ميدو وأسامة إبراهيم

خط الوسط: محمد فتحي ومحمود السيد ومحمد عبدالرحمن لعبه ومحمد فخري ومحمد حامد وموسي دياوارا ومعروف يوسف وعلي صابر وكريم بامبو وشادي رضوان ومحمد المثناني.

خط الهجوم: محمود قاعود ومحمد بسيوني وفادي فريد وأحمد على.

المصرى اليوم

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