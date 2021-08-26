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أعرب علاء عبدالغني، نجم الزمالك السابق، عن سعادته البالغة بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، ببطولة الدوري للمرة الـ13 في تاريخه.

وقال علاء عبدالغني، في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك يستحق الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم، اللاعبون كان لديهم إصرار كبير على التتويج بالبطولة منذ اليوم الأول لانطلاق المسابقة».

وأضاف: «أهم شيء أن يتم الحفاظ على هؤلاء اللاعبين في الموسم المقبل، مع تدعيم الفريق ببعض الصفقات المميزة، التي تضيف للفريق، حتى يستطيع النادي الاستمرار في حصد البطولات».

وتابع: «الزمالك نادي بطولات، أتمنى أن يفوز ببطولة الدوري 3 أو 4 سنوات متتالية ويفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا»، مضيفًا: «نفسي أشوف الزمالك يشارك في بطولة كأس العالم للأندية».