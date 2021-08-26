الرباع طه عبدالمجيد رابعًا في رفع الأثقال ببارالمبياد طوكيو

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حصد طه عبدالمجيد لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال، المركز الرابع، في منافسات وزن 54 كجم، في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

ونجح «عبدالمجيد» في رفع 164 كجم، خلف بطل كازاخستان الذي حصد المركز الأول برفع 174 وبطل فرنسا صاحب المركز الثاني الذي رفع 165 متفوقا على بطل اليونان صاحب المركز الثالث، باعتبار أن وزن جسمه أقل من اللاعب اليوناني.

وخسر لاعب منتخب مصر فرصة التتويج بالميدالية البرونزية بفارق كيلو جرام واحد.

وتعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرج بألمانيا الغربية.

واستطاعت مصر تحقيق 177 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية.