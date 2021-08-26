ميدو يحرج محمد صلاح.. وينتقد الرابطة الإنجليزية: «تبتز المنتخبات»

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انتقد أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق والإعلامي الحالي، موقف رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين في حرمان اللاعبين من الالتحاق بمنتخباتهم من الدول التي تقع ضمن نطاق «الريد زون» أو المنطقة الحمراء، على صعيد وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

وأوضح أحمد حسام ميدو، في تصريحات تليفزيونية أن رابطة الأندية الإنجليزية تبتز المنتخبات الوطنية حول العالم بحرمانها من لاعبيها في التصفيات القارية التي تخوضها هذه المنتخبات في الفترة الحالية من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة 2022 في قطر.

وأوضح ميدو، الذي سبق له الاحتراف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وترك بصمته مع أكثر من فريق أوروبي كبير، أن على محمد صلاح، نجم منتخب مصر، وفريق ليفربول الإنجليزي أن يضغط على إدارة ناديه من أجل السماح له بالانضمام لمنتخب مصر في الفترة المقبلة.

وضرب ميدو مثالاً لمحمد صلاح، بأنه يجب عليه أن يكون له موقف ويضغط على إدارة ناديه، مثلما فعل الأسطورة ميسي منذ فترة مع برشلونة، وانضم لمنتخب الأرجنتين على الرغم من رفضهم انضمامه في ذاك الوقت.

وأضاف ميدو أن عدم تواجد المحترفين المصريين مثل محمد صلاح ومحمد النني، مع المنتخب في بدء رحلة مشوار تصفيات كأس العالم، سيترتب عليه عدم مشاركتهم في كل التصفيات، وطالب الفيفا باتخاذ موقف صارم مع الأندية الإنجليزية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد أصدر بيانا أمس طالب فيه الأندية الإنجليزية ورابطة الدوري الإنجليزي بالتوصل لحل يسمح للاعبين بالتواجد مع منتخبات بلادهم في مشوار تصفيات كأس العالم.