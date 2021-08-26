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"التعليم": الكتب الموزعة تتضمن المناهج الجديدة للإنجليزية للصفوف الأولية وكتاب المهارات الحياتية

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إضافة لأدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية وتطوير وتنقيح مناهج الدراسات الإسلامية

تواصل المدارس في المناطق والمحافظات تسليم الكتب الدراسية للطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد، متخذةً كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية" أثناء عمليات التسليم، إلى جانب تنسيق مواعيد الحضور تبعاً لكل مرحلة، من خلال الرسائل التي تصل للطلبة وأولياء أمورهم، حيث تستمر عملية توزيع الكتب الدراسية خلال اليوم الأول من بداية العام الدراسي.

وشهدت المدارس حضوراً منظماً للطلبة خلال استلامهم للكتب الدراسية، بحيث لا يستغرق وقتاً طويلاً، إلى جانب ارتداء الكمامة قبل الدخول للمدرسة، والتأكد من قياس درجة الحرارة، وتطبيق قواعد التباعد، وتجنب المصافحة، إلى جانب تجهيز وتنظيف وتعقيم مخازن الكتب والمقررات الدراسية بشكل مستمر.

وتواصل وزارة التعليم بالتنسيق مع إدارات التعليم خطتها لتوزيع أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي على جميع المدارس، بعد طباعتها وترحيلها من قبل الوزارة منذ وقت مبكر؛ استعداداً لبدء الدراسة الحضورية هذا العام، والالتزام خلال عمليات التوزيع في المدارس بتطبيق قواعد التباعد والإجراءات الاحترازية.

وتتضمن الكتب الدراسية المناهج الجديدة التي تم الإعلان عنها لمادة اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية، وكتاب المهارات الحياتية والأسرية، والمهارات الرقمية، والتفكير الناقد، وأدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية، ومناهج السنة المشتركة في مسارات الثانوية العامة، إلى جانب تطوير وتنقيح مناهج الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات والتدريبات في مادتي العلوم والرياضيات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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