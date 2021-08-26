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الأخضر يقيم معسكرًا إعداديًا في الرياض .. تحضيرًا لكأس اتحاد غرب آسيا

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بقيادة المدرب الوطني "الشهري"

الأخضر يقيم معسكرًا إعداديًا في الرياض .. تحضيرًا لكأس اتحاد غرب آسيا

يقيم السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا معسكرًا إعداديًا في مدينة الرياض، خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، وذلك في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

واستدعى المدير الفني للأخضر "الوطني" سعد الشهري (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبدالرحمن الشمري، رائد أزيبي، عبدالرحمن الصانبي، حمد اليامي، علي مجرشي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، نايف الماس، مشعل الصبياني، متعب الحربي، حازم الزهراني، إبراهيم محنشي، عوض الناشري، منصور البيشي، حامد الغامدي، بدر منشي، عبدالإله الشمري، فراس الغامدي، عبدالمحسن القحطاني، حسين العيسى، خالد الغنام، هيثم عسيري، حسن آل سليس، فراس البريكان، محمد مران.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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