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الأغنام ترسم القلب .. عجز عن حضور جنازة عمته فودّعها بفيديو

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الأغنام ترسم القلب .. عجز عن حضور جنازة عمته فودّعها بفيديو الأغنام ترسم القلب .. عجز عن حضور جنازة عمته فودّعها بفيديو
كان يخضع لإغلاق تم فرضه في ذلك الوقت عبر حدود الولاية

الأغنام ترسم القلب .. عجز عن حضور جنازة عمته فودّعها بفيديو

أخفق مزارع أسترالي في الذهاب إلى جنازة عمته؛ بسبب القيود الاحترازية المفروضة لمواجهة تفشي ، فما كان منه إلا أن ابتكر طريقة ليتمكن من توديعها، مستخدمًا عشرات الأغنام.

وشاهد المشيعون مقطع تم تصويره بطائرة بدون طيار، لأغنام وهي تسير لتقدم لتشكل "قلبًا" يعبر عن حب بين جاكسون لعمته ديب، التي أقيمت جنازتها في مدينة بريسبان بولاية كوينزلاند في أستراليا، هذا الأسبوع.

ويخضع جاكسون لإغلاق تم فرضه في ذلك الوقت عبر حدود الولاية، مما أجبره على البقاء في مزرعته في غويرا بولاية نيو ساوث ويلز، على بعد 430 كيلومترًا عن موقع الجنازة.

وقال جاكسون: "لقد استغرق الأمر مني بضعة مرات لأفهمها بشكل صحيح.. والنتيجة النهائية هي ما تراه.. كان ذلك أقرب ما يمكن إلى القلب".

وبدأ جاكسون تجربة صنع الأشكال باستخدام الأغنام لتخفيف الضغط الرتيب الناتج عن إطعام الماشية يدويًا أثناء الجفاف المدمر الذي اجتاح معظم أنحاء أستراليا، في الأشهر الأولى من الوباء.

واكتشف أنه إذا قام بإسقاط الحبوب من مؤخرة الشاحنة التي يقودها متبعًا شكلاً معينًا، فإن القطيع سيتبنى نفس الشكل تقريبًا لعدة دقائق.

وأضاف وفق وكالة "أسوشييتد برس": "أمر بالتأكيد رفع معنوياتي مرة أخرى في فترة الجفاف".

وأضاف، في إشارة إلى ردود الفعل العاطفية على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا القلب الذي صنعته لعمتي، يبدو بالتأكيد أنه كان له بعض التأثير في جميع أنحاء أستراليا. ربما نحتاج جميعًا فقط لأن نمنح أنفسنا عناقًا افتراضيًا كبيرًا".
واعتبر نفسه "محظوظًا" بسبب وجود أي حبوب في ممتلكاته، بعد طاعون الفئران هذا العام الذي أعقب الجفاف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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