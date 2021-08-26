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بعد إغلاق استمر 10 أيام.. "طالبان" تسمح بإعادة فتح البنوك

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بعد إغلاق استمر 10 أيام.. "طالبان" تسمح بإعادة فتح البنوك بعد إغلاق استمر 10 أيام.. "طالبان" تسمح بإعادة فتح البنوك
"مجاهد" توعد مهربي الدولارات والآثار

بعد إغلاق استمر 10 أيام..

ذكر المتحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان ذبيح الله مجاهد، أن البنوك الأفغانية أعادت فتح أبوابها، اليوم (الخميس)، بعد أكثر من 10 أيام على الإغلاق،

ونقلت "بلومبرغ" عن "مجاهد"، أن الحركة تمنع عمليات تهريب وتحويل الدولارات والآثار خارج البلاد سواء كان ذلك براً أو جواً، ومن لا يلتزم بالقواعد فسيواجه إجراءات قانونية، دون أن يحدد ماهية تلك الإجراءات.

وبين أن "طالبان "حريصة على إيقاف تسرب الدولار إلى خارج البلاد، مع تجميد الغالبية العظمى من أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة أكثر من 9 مليارات دولار من قبل الولايات المتحدة.

وأغلقت البنوك أبوابها بعد فترة وجيزة من سيطرة "طالبان" على كابول في 15 أغسطس الجاري، ما أدى إلى نفاد النقد من ماكينات الصرف الآلي، وتسبب في ارتفاع حاد في السلع الأساسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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