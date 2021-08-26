أخبار عاجلة

والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها -
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استطلاعات عن التعليم عن بعد للمتوسطة والثانوية ومخاوف "الحضوري"

Print
استطلاعات عن التعليم عن بعد للمتوسطة والثانوية ومخاوف "الحضوري" استطلاعات عن التعليم عن بعد للمتوسطة والثانوية ومخاوف "الحضوري"
يجريها مركز استطلاعات الرأي العام حالياً مع شريحة كبيرة من المواطنين

استطلاعات عن التعليم عن بعد للمتوسطة والثانوية ومخاوف

‬ يتواصل المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام حالياً مع شريحة كبيرة من المواطنين؛ لأخذ آرائهم حول التعليم عن بعد لمرحلتي المتوسطة والثانوية، ومدى تخوفهم من التعليم الحضوري في ظل أزمة كورونا وانتشار الفيروس بين الطلاب، ومدى التقييم لمنصة مدرستي والتعليم عن بعد في .

ويأتي هذا الاستطلاع قبل بداية العام الدراسي بيومين بعد أن قررت وزارة التعليم بأن يكون التعليم حضوري لمرحلتي المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح، أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهما الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/ 10/ 2021 أيهما يسبق.

وبدأت منذ وقت مبكر إدارات التعليم بالمملكة استعداداتها لاستقبال الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة بين منسوبي التعليم في الميدان. وأكدت وزارة التعليم ثقتها بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني، في استمرار إدارتهم لعمليات التعليم والتدريب عن بُعد بكفاءة.

وأشادت الوزارة بدور الأسرة وأولياء الأمور في مواصلة متابعة الرحلة التعليمية عن بُعد لأبنائهم، مؤكدة على أن هذه الرحلة لا يمكن أن تنجح دون تعاونهم ومشاركتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك

أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني

سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني