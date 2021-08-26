الشرطة تحقق في هجوم نمر على عارضة أزياء خلال جلسة تصوير بألمانيا

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تحقق الشرطة الألمانية في حادث شهد قيام نمر بمهاجمة عارضة أزياء، وإصابتها بجروح بالغة خلال جلسة تصوير.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن التركيز ينصب على سيدة تبلغ من العمر 48 عاما، مالكة النمر، وهو واحد من نمرين تحتفظ بهما مع حيوانات أخرى في مجمع ببلدة نيبرا شرقي ألمانيا.

وأصيبت العارضة، 36 عاما، بجروح في رأسها خلال هجوم الثلاثاء الماضي، وتم نقلها بمروحية إلى مستشفى، وتحقق الشرطة مع مالكة النمر للاشتباه في إهمالها وتسببها بضرر جسدي للعارضة، وفق ما نقلت «الأسوشيتد برس».

وزار مسؤول من إدارة الصحة العامة المجمع، للتحقق مما إذا كانت الحيوانات قد وضعت في مكان مناسب، وما إذا كانت المنشأة تفي بالمعايير التنظيمية، وذكر المسؤول أن مالكة النمرين تمتلك فهودا أيضا منذ عام 2019، وعملت لمدة 20 عاما كمدربة حيوانات في سيرك ومدن ملاهي.

ولم تعلن الشرطة عن اسم عارضة الأزياء أو مالكة الحيوانات، تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية.