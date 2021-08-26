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شركات وزارة النقل المصرية تقوم بتأهيل مطار حقل الليبي

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شركات وزارة النقل المصرية تقوم بتأهيل مطار حقل الليبي شركات وزارة النقل المصرية تقوم بتأهيل مطار حقل الليبي

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قالت الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، التابعة لوزارة النقل، إنها تقوم بأعمال معالجة سطح الرصف بمطار حقل أبوالطفل بدولة ليبيا.

وأضافت، في بيان لها، اليوم الخميس، أنها انتهت من تنفيذ طبقة المايكروسيرفيس بنجاح بنسبة تنفيذ تصل إلى 49% من سطح الممر خلال 10 أيام وجارٍ استكمال باقي الأعمال.

وأشارت إلى أن الشركة المصرية هي إحدى الشركات الرائدة في استخدام تقنية المايكروسيرفيس Microsurfacing في معالجة سطح الرصف بالطرق والمطارات، حيث نجحت بتنفيذ تلك التقنية على الطرق المصرية مما دفع الجانب الليبي بالاستعانة بالخبرات المصرية لتنفيذ مشروع صيانة الرصف بمطار حقل أبوالطفل ونشر استخدام تلك التقنية بالبلد الشقيق، استكمالاً للتعاون الفني والتنفيذي المشترك في عدة مجالات منها النقل بين البلدين الشقيقين.

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