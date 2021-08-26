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«دون مكياج».. غادة عبدالرازق تفاجئ جمهورها بصورة جديدة

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«دون مكياج».. غادة عبدالرازق تفاجئ جمهورها بصورة جديدة «دون مكياج».. غادة عبدالرازق تفاجئ جمهورها بصورة جديدة

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حرصت الفنانة غادة عبدالرازق، على مشاركة جمهورها بصورة جديدة بعد فترة طويلة من عدم نشرها أي صور.

وظهرت «عبدالرازق» في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الخميس، بإطلالة عفوية ولم تضع أي نقطة مكياج، وعلّقت قائلة: «لم أنشر صور لي منذ فترة طويلة، وهذه واحدة جديدة بعد القيام بالأعمال المنزلية.. طبخ، غسيل، وخلافه».

يذكر أنّ آخر أعمالها كان مسلسل «لحم غزال» الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي، وشاركها بطولته شريف سلامة، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

المصرى اليوم

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