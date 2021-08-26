إسعاد يونس تعود للسينما بعد غياب 10 سنوات: «٢٠٠ جنيه» السبب

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تواجد راديو إنرجي 92.1، في العرض الخاص لفيلم 200 جنيه الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم مصر، أبرزهم ليلى علوي، إسعاد يونس، أحمد السعدني، غادة عادل وهاني رمزي.

وعلى هامش حفل العرض الخاص، قالت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس عن مشاركتها في العمل بعد غياب 10 سنوات عن السينما: «السيناريو كان ساحر وممتع بشكل كبير، وكان من الضروري العمل مع المخرج محمد أمين هو ابني وبيننا تعاون منذ 22 عامًا، كمخرج ومبدع ومفكر في السينما».

بينما قالت الفنانة ليلى علوي: «سعيدة بشكل كبير بالمشاركة في هذا العمل، بسبب أن السيناريو والفكرة مختلفة، بجانب أن وجود كل هؤلاء النجوم أمر جيد شجعني على الموافقة فوراً، بجانب العمل مع المخرج المتميز محمد أمين»، وتابعت قائلة: «من اسبا موافقي وجود شركة إنتاج جيدة تعمل طيلة الوقت على تقديم أفكار مختلفة وجديدة، أنا سعيدة بالدور لإنه مختلف بشكل كبير عن ما قدمته قبل ذلك».

فيما قال الفنان هاني رمزي الذي يقدم دور تراجيدي في العمل: «سعيد بالدور بشكل كبير خاصة إنه أول دور تراجيدي اقدمه وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور».