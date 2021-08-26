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زوجة في دعوي طلاق: حمايا طلب معاشرتي ورد فعل جوزي «صدمني»

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زوجة في دعوي طلاق: حمايا طلب معاشرتي ورد فعل جوزي «صدمني» زوجة في دعوي طلاق: حمايا طلب معاشرتي ورد فعل جوزي «صدمني»

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تفاصيل غريبة ومؤسفة جاءت في دعوي طلاق أقامتها س. ر أمام محكمة الأسرة بالقاهرة، ربما جعلتها من أسوأ الدعاوي التي تلقاها مكتب تسوية النزاعات باالمحكمة.

قالت الزوجة مقيمة الدعوي أن حماها «طلب معاشرتها» مستغلا غياب زوجها –إبنه- وأنها قررت اللجوء للمحكمة بعد رد فعل زوجها، والذي كان صادماً أكثر من صدمتها فيما طلبه حماها- على حد قولها في الدعوي-.

أمام خبراء مكتب التسوية قالت صاحبة الدعوي أنها تزوجت وأقامت في منزل أسرة زوجها لعدم قدرته على شراء شقة، وأنها وافقت على ذلك بعد تعهدات الزوج بأنه سيشتري لها شقة بعد شهور قليلة تحسن حالته المادية.

وأضافت الزوجة سافر زوجي للعمل في إحدي الفنادق بشرم الشيخ كموظف أمن، وكان يأتي إسبوعا واحدا كل شهر كأجازة يقضي غالبيتها «نائماً» باحثاً عن الراحة بعد 3 أسابيع من العمل المتواصل دون راحة –كما كان يقول-.

كنت أقيم مع «حمايا وحماتي» ولم أتهاون في خدمتهم على مدار شهور زواجي السبعة حتي أثناء غياب زوجي، فكنت أري في خدمتهما ورعايتهما «ثواب كبير وربنا هيجازيني عنهم خير». ولكن توقعاتي لم تكن في محلها، وكانت الكارثة عندما بدأت ألاحظ تغير غريب في معاملة حمايا- 66 سنة- معي «طريقة كلامه ونظراته بقت غريبة ومش مفهومة», إلى أن فاجأني بكلماته «أنا ممكن أبقي جوزك وإبني مش موجود».

لم يحتمل الأمر أي تفكير وكان تركي المنزل التصرف البديهي والمنطقي، وبمجرد عودة زوجي من سفره أخبرته بما حدث فكان رده أكبر من صدمتي في «أبوه»، وقال لي «أكيد ما يقصدش, كنتي قولتيله موافقة وكنتي هتتأكدي إنه ما يقصدش».

رفض زوجي تطليقي إلا بعد تنازلي عن كافة حقوقي، فلم أجد سوي اللجوء للمحكمة لإنصافي وحصولي على حقوقي وقبلها حقي في الطلاق للضرر.

المصرى اليوم

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