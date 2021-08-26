رئيس مصلحة الضرائب يشكر القيادة السياسية ووزير المالية على تجديد الثقة

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وجه رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشكر إلى القيادة السياسية، ووزير المالية على تجديد الثقة فيه.

ودعا «عبدالقادر» في خطاب شكر وجهه للجميع العاملين، الخميس، إلى «مواصلة الجهد للارتقاء بالمصلحة والاستمرار في تطويرها ما بسهم في تحقيق المنافسة مع مصاف المصالح عالميًا»، مؤكدًا أهمية الميكنة والتطوير ومواصلة المشروعات الخاصة بالفاتورة الإلكترونية والرقمنة في جميع المأموريات والمناطق الضريبية، ما يسهم في تحقيق المستهدفات من الحصيلة الإيرادية التي تحققها للموازنة العامة للدولة«.