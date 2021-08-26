«محامين جنوب سيناء» تدعو أعضاءها للتطوع لنظام «الإغاثة» المستحدث

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت نقابة محامين جنوب سيناء الفرعية، أعضاء جمعيتها العمومية، الراغبين في التطوع لإغاثة الزملاء في المشكلات التي يواجهونها، سرعة إبداء رغبتهم والتواصل مع النقابة، وذلك حتى يتسنى تشكيل اللجان الخاصة بكل محكمة جزئية، وذلك نفاذا لقرار رجائي عطية، نقيب المحامين، الصادر في 18 أغسطس الجاري، باستحداث نظام لنجدة المحامين على مدار 24 ساعة يوميا.

وجاء بنص إعلان النقابة الفرعية كالتالي: «الأعضاء محامون جنوب سيناء، نفاذا وتماشيا مع قرار النقيب العام للمحامين، والصادر بتاريخ 18 أغسطس الجاري، بشأن استحداث نظام ثابت، بكفاءة عالية، وآليات جاهزة ومنظمة وقادرة على التعامل بالاستعانة بالمحامين والمحاميات ذوي الكفاءة، الراغبين في التطوع لنجدة الزملاء المحامين والمحاميات يوميًا على مدار 24 ساعة، فيما يصادفهم من عقبات ومشكلات وتجاوزات في جميع أنحاء الجمهورية ويستوجب من النقابة نجدتهم».

وأضاف الإعلان: «بناء على ذلك، على من يرغب من الزملاء في التطوع للقيام بالنجدة التطوعية سرعة إبداء رغبته، والتواصل مع النقابة الفرعية بجنوب سيناء، وذلك حتى يتسنى تشكيل اللجان الخاصة بكل محكمة جزئية».