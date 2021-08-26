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محافظ المنيا: استمرار تواجد الفريق الطبي لتطعيم العاملين بالديوان العام بلقاح كورونا

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محافظ المنيا: استمرار تواجد الفريق الطبي لتطعيم العاملين بالديوان العام بلقاح كورونا محافظ المنيا: استمرار تواجد الفريق الطبي لتطعيم العاملين بالديوان العام بلقاح كورونا

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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تواجد الفرق الطبية لتطعيم العاملين بالديوان العام، بـ لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك لحين الانتهاء من تطعيم كافة العاملين، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، ولاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الموجة الرابعة من المستجد.

وأعلن المحافظ عن بدء تلقي العاملين بالمديريات الخدمات والوحدات المحلية، بالتوازي بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، مشدداً على ضرورة تطعيم كافة العاملين بمختلف القطاعات الخدمية، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومؤكداً على ضرورة توحيد الجهود للخروج من هذه الأزمة.

قال المحافظ إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطعيم كافة العاملين بالقطاعات الحكومية، وتعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالاستمرار في عملية تقديم التطعيمات للفئات المستهدفة خلال هذه الفترة، والتأكيد على ضرورة تلقي الجميع للقاح المضاد لفيروس كورونا، مع تنسيق الجهود مع مديريات الصحة لتحديد الصورة التي سيتم عليها والنظام المتبع والمراكز المجهزة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص 17 مركزا ثابتا وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 30 فريقا متحركا منها 2 بكورنيش النيل، على أن يتم التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة، بالإضافة لتخصيص 6 مراكز لتلقي لقاح كورونا «للمسافرين» فقط.

المصرى اليوم

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