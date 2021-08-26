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صحة الشرقية تناقش خطة تطعيم كورونا والاستعداد لحملة شلل الأطفال (صور)

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صحة الشرقية تناقش خطة تطعيم كورونا والاستعداد لحملة شلل الأطفال (صور) صحة الشرقية تناقش خطة تطعيم كورونا والاستعداد لحملة شلل الأطفال (صور)

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، اجتماعًا موسعا مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، لمناقشة خطة تطعيم المواطنين بلقاح المستجد كوفيد ١٩، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية.

تناول الإجتماع مناقشة الخطط اليومية والقادمة للفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين من عمر ١٨ عام فأكثر بلقاح كورونا، بالجرعة الأولي، والجرعة الثانية، وتطعيم المسافرين للخارج، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات بالجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة بالمحافظة، وعمل الفرق الطبية المتحركة بمختلف المنشآت الحكومية والعيادات المتنقلة بالميادين، وبالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، والتأكيد على تطعيم المواطنين بعد التسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني الخاص بالوزارة، وتفعيل العمل بمراكز التطعيم الجديدة، والسعي نحو زيادة عدد المراكز الجديدة، وخاصة المسافرين للخارج نظراً للإقبال المتزايد من المواطنين عليها، وكذلك التأكيد على توافر الأجهزة اللازمة للعمل، وعمل الفرق المتحركة من خلال السيارات والعيادات المتنقلة، وتمركزها أمام مكاتب البريد، والبنوك وغيرها.


وأوضح الدكتور هشام مسعود أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة الوقائية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية، كما ناقش وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الصحية الإستعدادات اللازمة لحملة شلل الأطفال القادمة بالمحافظة، والتأكيد على التدريب الجيد للفرق الطبية، وعمل الرائدات الريفيات في عمل الدعاية اللازمة للحملة القادمة.

المصرى اليوم

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