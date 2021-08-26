وكيل «صحة البحر الأحمر» يكلف لجنة للمرور على المنشآت الصحية والتأكد من توافر الأدوية

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كلف تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لجنة مكبرة مكونة من جميع الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور على المنشآت الصحية بمدينة رأس غارب ومستشفى غارب المركزي والوحدات الصحية بغارب للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه، وتواجد الطاقم الطبي ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات وتوافر المخزون الاستراتيجي من الأكسجين.

تم عمل تدريب على رأس العمل للطاقم الطبي على إجراءات مكافحة العدوى وتعليمات الجودة والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وتمت متابعة إجراءات استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاحات كورونا QR CODE.