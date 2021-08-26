أخبار عاجلة

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

«بالبيجامة».. أول ظهور لمنة فضالي بعد خضوعها لعملية جراحية (صور)

Print
«بالبيجامة».. أول ظهور لمنة فضالي بعد خضوعها لعملية جراحية (صور) «بالبيجامة».. أول ظهور لمنة فضالي بعد خضوعها لعملية جراحية (صور)

لاقتراحات اماكن الخروج

حرصت الفنانة منة فضالي، على أن تطمئن جمهورها ومتابعيها، على حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية.

ونشرت «فضالي» أول صور لها بعد خضوعها لعملية جراحية عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الخميس، حيث ظهرت خلال الصور مرتدية «بيجامة» باللون اللبني في منزلها على السرير، وعلقت عليها الفضالي قائلا: «صباح الخير».

كانت منة فضالي قد كشفت أمس عن خروجها من المستشفى ولم توضح تفاصيل العملية الجراحية، مشددة على أنها ليست عملية تجميل، مشيرة إلى أنها إذا خضعت لعملية تجميلية سوف تعلن الأمر، ووجهت في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الشكر لكل من سأل وحاول والاطمئنان عنها.

ويعرض حاليا لمنة فضالي في دور السينما الكويتية فيلم «مفلح باشا» من تأليف وإخراج وبطولة نايف الراشد، ويشارك في بطولته أحمد رزق وخالد العجيري وخالد أحمد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر

رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي

رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب

«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012

«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012