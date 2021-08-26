حبس المتهمين بقتل مزارع وإصابة شقيقه بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة مركز الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس ٨ أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهم بقتل مزارع وإصابة شقيقه بقرية شوبك بسطة بدائرة المركز.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت بلاغا بمقتل «مجدي. أ. غ» 63 عاما، مزارع، مُقيم بقرية شوبك بسطة، التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق؛ متأثرًا بإصابة بالغة بالرأس، وإصابة شقيقه محمد، بجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وبسؤال أسرة المجني عليه، اتهموا أشخاصا خارجين على القانون، مجهولي الهوية، بارتكاب الواقعة، مع الإشارة إلى وفاة زوجة المجني عليه عقب ساعات من سماعها نبأ مقتله حزنا على فراقه.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص، تم ضبطهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.