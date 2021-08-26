أخبار عاجلة

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هاريس: أمريكا ترحب بالمنافسة ولا تسعى إلى الصراع مع الصين

Print
هاريس: أمريكا ترحب بالمنافسة ولا تسعى إلى الصراع مع الصين هاريس: أمريكا ترحب بالمنافسة ولا تسعى إلى الصراع مع الصين
خلال زيارتها إلى سنغافورة وفيتنام ضمن استراتيجية التعامل مع بكين

هاريس: أمريكا ترحب بالمنافسة ولا تسعى إلى الصراع مع الصين

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، اليوم الخميس، إن بلادها ترحب بالمنافسة ولا تسعى للصراع مع الصين
وأضافت هاريس في تصريحات خلال مؤتمر صحفي في هانوي عاصمة فيتنام، أنه "سوف نتحدث عندما تكون هناك إجراءات تتخذها بكين وتهدد النظام الدولي القائم على القواعد"..

وكانت هاريس قد اتهمت الصين، أثناء زيارتها إلى سنغافورة وفيتنام، بالتسلط على جيرانها في جنوب شرق آسيا، ما أدى إلى توبيخ حاد من بكين، التي اتهمت الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الإقليمية وتعطيل السلام. بحسب موقع سبوتنيك.
وتعد رحلة هاريس التي تستغرق سبعة أيام إلى سنغافورة وفيتنام جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع للتعامل مع الصين على مستوى العالم.

وتطالب الصين وفيتنام وبروناي وماليزيا والفلبين وتايوان بأجزاء من المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، والتي تمر عبر ممرات الشحن الحيوية وتحتوي على حقول غاز ومناطق صيد غنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة