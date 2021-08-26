هاريس: أمريكا ترحب بالمنافسة ولا تسعى إلى الصراع مع الصين

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خلال زيارتها إلى سنغافورة وفيتنام ضمن استراتيجية التعامل مع بكين

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، اليوم الخميس، إن بلادها ترحب بالمنافسة ولا تسعى للصراع مع الصين

وأضافت هاريس في تصريحات خلال مؤتمر صحفي في هانوي عاصمة فيتنام، أنه "سوف نتحدث عندما تكون هناك إجراءات تتخذها بكين وتهدد النظام الدولي القائم على القواعد"..

وكانت هاريس قد اتهمت الصين، أثناء زيارتها إلى سنغافورة وفيتنام، بالتسلط على جيرانها في جنوب شرق آسيا، ما أدى إلى توبيخ حاد من بكين، التي اتهمت الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الإقليمية وتعطيل السلام. بحسب موقع سبوتنيك.

وتعد رحلة هاريس التي تستغرق سبعة أيام إلى سنغافورة وفيتنام جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع للتعامل مع الصين على مستوى العالم.

وتطالب الصين وفيتنام وبروناي وماليزيا والفلبين وتايوان بأجزاء من المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، والتي تمر عبر ممرات الشحن الحيوية وتحتوي على حقول غاز ومناطق صيد غنية.