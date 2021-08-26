محلل تحكيمي "مصري" يفجّرها: قد تعاد مباراة "الأهلي" و"ضمك"!

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فجّر المحلل التحكيمي المصري سمير عثمان مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشف عن إمكانية إعادة مباراة الأهلي وضمك الماضية.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث جاء هدف الأهلي في الدقيقة 18 وهدف ضمك في الدقيقة 19.

وقال ‏المحلل التحكيمي سمير عثمان إن هدف تعادل ⁧ضمك⁩ مع الأهلي "غير صحيح" بسبب وجود لاعبي ⁧الأهلي⁩ في داخل الجزء المخصص للفريق المنافس.

وتابع: "من المستغرب احتساب الهدف من الحكم والـ VAR .. هذا الخطأ أثّر على نتيجة المباراة وقد يستوجب إعادة المباراة."

وقال النادي الأهلي عبر تويتر: "قدمت إدارة النادي الأهلي احتجاجاً رسمياً على لقطة هدف التعادل لفريق ضمك، والتي جاءت من ركلة بداية لعبت أثناء وجود عددٍ من لاعبي الأهلي في ملعب المنافس، وهو ما يخالف صحيح القانون، في لقطة لم يعد معها حكم مواجهة الأهلي وضمك، لتقنية "الفار" للتأكد من صحتها".