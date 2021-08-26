أخبار عاجلة

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محلل تحكيمي "مصري" يفجّرها: قد تعاد مباراة "الأهلي" و"ضمك"!

Print

محلل تحكيمي

فجّر المحلل التحكيمي المصري سمير عثمان مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشف عن إمكانية إعادة مباراة الأهلي وضمك الماضية.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث جاء هدف الأهلي في الدقيقة 18 وهدف ضمك في الدقيقة 19.

وقال ‏المحلل التحكيمي سمير عثمان إن هدف تعادل ⁧ضمك⁩ مع الأهلي "غير صحيح" بسبب وجود لاعبي ⁧الأهلي⁩ في داخل الجزء المخصص للفريق المنافس.
وتابع: "من المستغرب احتساب الهدف من الحكم والـ VAR .. هذا الخطأ أثّر على نتيجة المباراة وقد يستوجب إعادة المباراة."

وقال النادي الأهلي عبر تويتر: "قدمت إدارة النادي الأهلي احتجاجاً رسمياً على لقطة هدف التعادل لفريق ضمك، والتي جاءت من ركلة بداية لعبت أثناء وجود عددٍ من لاعبي الأهلي في ملعب المنافس، وهو ما يخالف صحيح القانون، في لقطة لم يعد معها حكم مواجهة الأهلي وضمك، لتقنية "الفار" للتأكد من صحتها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة