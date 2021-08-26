أخبار عاجلة

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

التعليم العالي: صندوق رعاية النوابغ يطلق برنامج «تسريع التسويق» لدعم المُبتكرين

Print
التعليم العالي: صندوق رعاية النوابغ يطلق برنامج «تسريع التسويق» لدعم المُبتكرين التعليم العالي: صندوق رعاية النوابغ يطلق برنامج «تسريع التسويق» لدعم المُبتكرين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، تقريرًا مقدمًا من د. محمد عامر، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، حول إطلاق برنامج «تسريع التسويق»؛ لدعم ريادة الأعمال التكنولوجية، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر 2021.

وأوضح التقرير أن الهدف من برنامج تسريع التسويق هو تخطي الحيز الافتراضي الذي يعيق وصول نتائج ومخرجات البحث والابتكار إلى السوق بما يعزز الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأضاف التقرير أن البرنامج يستهدف المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال والباحثين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها منتج أو عملية أو خدمة جديدة يرغبون في تسويقها.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج يتكون من مرحلتين: الأولى، وتشمل تقديم إرشادات التسويق للمتقدم، حيث يتلقى المتقدم مجموعة من الاستشارات المتخصصة وخدمات الدعم والإرشاد لتطوير إمكانات التسويق للمنتج أو العملية أو الخدمة الجديدة قبل الحصول على فرصة تمويل تسريع التسويق، وتهدف هذه المرحلة إلى اكتشاف التكنولوجيات الواعدة للتسويق، وإجراء مقابلات مع المبتكرين والتحقق من اختبارات الجدوى المختلفة، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية باختيار أفضل الابتكارات التي سوف تحصل على تمويل لتسريع التسويق حسب جاهزيتها وقدرتها على المنافسة، وسيحصل الطلب المؤهل للتمويل على دعم فني وعلمي مستمر طوال فترة المشروع، وتتنوع مخرجات المرحلة الثانية على حسب الابتكار ومدى جاهزيته التكنولوجية والخطة التسويقية المقترحة.

وأضاف التقرير أن الصندوق سيدعم الابتكارات التي تعود بالفائدة على المجتمع المصري، مشيرًا إلى معايير التأهيل لبرنامج تسريع التسويق، وتشمل: الابتكارات التحويلية المرتبطة بأحد أهداف التنمية المستدامة، والتي لها حلول قابلة للتطوير ذات أثر كبير، والقابلة للتكيف والتكرار والنشر بسهولة وبأسعار معقولة، وكذا الابتكارات التي أبدى المصنعين والمستثمرين الاهتمام بها والاستعداد لتبنيها، بالإضافة إلى التنوع في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والطاقة والمياه والبنية التحتية.

ولفت التقرير إلى أن الأولوية ستكون للمقترحات التي تتوافق مع رؤية 2030، والتي تضمن تصميم المقترح أنشطة الاستدامة المالية، والتوافق مع نظام المتابعة، والتقييم الخاصة بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ لقياس تحقيق أهداف الصندوق وتحسين عملياته المستقبلية.

ونوه التقرير إلى أنه سيتم تلقي طلبات التقدم بالمقترحات اعتبارًا من 1/9/2021 ولمدة شهر، وبعد إغلاق باب التقدم يتم فحص الطلبات وإجراء مقابلة شخصية مع مقدم الطلب لإعداد تقرير لوصف إرشادات التسويق، وفي ضوء التقرير، يطلب من المتقدم التقدم بالمقترح الكامل لتمويل تسريع التسويق، حيث يتم مناقشة قيمة التمويل وشروطه والتوصل إلى اتفاق مع المتقدم قبل الإعلان عن الفائزين وبدء التنفيذ لصرف دفعات التمويل، ويتم التسجيل والتقدم لبرنامج تسريع التسويق من خلال بوابة الابتكار على الموقع الإلكتروني لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ www.isf.org.eg

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم