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نجوم فيلم «200 جنيه»: العمل فكرة مختلفة وجديدة

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نجوم فيلم «200 جنيه»: العمل فكرة مختلفة وجديدة نجوم فيلم «200 جنيه»: العمل فكرة مختلفة وجديدة

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تواجد راديو إنرجي 92.1، في العرض الخاص لفيلم «200 جنيه» الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم ، أبرزهم ليلى علوي، إسعاد يونس، أحمد السعدني، غادة عادل وهاني رمزي.

وقالت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس عن مشاركتها في العمل بعد غياب 10 سنوات عن السينما: «إن السيناريو كان ساحر وممتع بشكل كبير، وكان من الضروري العمل مع المخرج محمد أمين هو ابني وبيننا تعاون منذ 22 عام، كمخرج ومبدع ومفكر في السينما».

وقالت الفنانة ليلى علوي: «سعيدة بشكل كبير بالمشاركة في هذا العمل، بسبب أن السيناريو والفكرة مختلفة، بجانب أن وجود كل هؤلاء النجوم أمر جيد شجعني على الموافقة فورًا، بجانب العمل مع المخرج المتميز محمد أمين»، وتابعت قائلة: «من أسباب موافقي وجود شركة إنتاج جيدة تعمل طيلة الوقت على تقديم أفكار مختلفة وجديدة، أنا سعيدة بالدور لإنه مختلف بشكل كبير عن ما قدمته قبل ذلك».

فيما قال الفنان هاني رمزي الذي يقدم دور تراجيدي في العمل: «سعيد بالدور بشكل كبير خاصة إنه أول دور تراجيدي أقدمه وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور».

المصرى اليوم

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