نجوم فيلم «200 جنيه»: العمل فكرة مختلفة وجديدة

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تواجد راديو إنرجي 92.1، في العرض الخاص لفيلم «200 جنيه» الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم مصر، أبرزهم ليلى علوي، إسعاد يونس، أحمد السعدني، غادة عادل وهاني رمزي.
وقالت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس عن مشاركتها في العمل بعد غياب 10 سنوات عن السينما: «إن السيناريو كان ساحر وممتع بشكل كبير، وكان من الضروري العمل مع المخرج محمد أمين هو ابني وبيننا تعاون منذ 22 عام، كمخرج ومبدع ومفكر في السينما».
وقالت الفنانة ليلى علوي: «سعيدة بشكل كبير بالمشاركة في هذا العمل، بسبب أن السيناريو والفكرة مختلفة، بجانب أن وجود كل هؤلاء النجوم أمر جيد شجعني على الموافقة فورًا، بجانب العمل مع المخرج المتميز محمد أمين»، وتابعت قائلة: «من أسباب موافقي وجود شركة إنتاج جيدة تعمل طيلة الوقت على تقديم أفكار مختلفة وجديدة، أنا سعيدة بالدور لإنه مختلف بشكل كبير عن ما قدمته قبل ذلك».
فيما قال الفنان هاني رمزي الذي يقدم دور تراجيدي في العمل: «سعيد بالدور بشكل كبير خاصة إنه أول دور تراجيدي أقدمه وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور».