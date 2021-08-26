أخبار عاجلة

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

طلب إحاطة لإعادة تشغيل مكتب تصديقات «الخارجية» بالفيوم

Print
طلب إحاطة لإعادة تشغيل مكتب تصديقات «الخارجية» بالفيوم طلب إحاطة لإعادة تشغيل مكتب تصديقات «الخارجية» بالفيوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب محمد محمود عبدالقوي، عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، بطلب إحاطة إلى وزيري الخارجية والتنمية المحلية، لإعادة تشغيل مكتب التصديقات والخدمات القنصلية في الفيوم، لاستقبال طلبات المواطنين بالتصديق على الأوراق والشهادات من وزارة الخارجية.

وأرجع النائب سبب الإغلاق إلى خلاف جدلي بين وزارة الخارجية والمحافظة التي تتبع وزارة التنمية المحلية، ولكل منهم مخصصات مالية وميزانيات، فبعد افتتاح المكتب أرسلت الخارجية مندوب لها يتولى إدارة المكتب ويقوم بتدريب موظفي الديوان المنتدبين ثم طالبت بعد ذلك المحافظة بتخصيص شقة سكنية مجهزة الأثاث لإقامة المندوب وأسرته بها بالفيوم، في حين ترى وزارة التنمية المحلية على الإطلاق فالخارجية مسئولة عن كفالة مكاتبها وموظفيها.

وأوضح عبدالقوي، أن مكتب التصديقات والخدمات القنصلية في الفيوم، تم افتتاحه منذ 5 أعوام خلال العيد القومي للمحافظة في مارس من عام 2016، وقدّم المكتب خدماته للمواطنين لمدة 3 أشهر فقط، نتيجة لأسباب جدلية بين وزارتي التنمية المحلية والخارجية.

وأشار إلى أن إعادة تشغيل مكتب التصديقات من شأنه أن يوفر الكثير على أبناء محافظة الفيوم، الذين يعانون يوميًا لاعتماد أوراقهم في القاهرة أو بني سويف، وهو ما يكبدهم مشقة السفر والنفقات والوقت.

وطالب النائب محمد محمود عبدالقوي، وزارة الخارجية بسرعة حل العقبات التي تحول دون إعادة تشغيل مكتب التصديقات من جديدة حتى يتسنى تقديم خدماته للمواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر

رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي

رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب

«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012

«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012