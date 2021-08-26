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قامت مديرية الصحة بتوفير قافلة طبية لتطعيم جميع العاملين بالديوان العام لمحافظة البحر الأحمر وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير لقاح كورونا لهم بسهولة وبشكل مجاني والتوجيهات بسرعة تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية والإدارات التابعة له.

من جانبه، قام اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام المساعد، بزيارة القافلة للاطمئنان على انتظام سير عملية التطعيم والتي بدأت في التاسعة صباحًا ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، وومتابعة آلية العمل وفقًا للمنظومة التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.

وناشد السكرتير العام المساعد جميع المواطنين بالمحافظة الذين لم يتلقوا لقاح كورونا بالتسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان والتوجه إلى أقرب قافلة لتلقي اللقاح.

يذكر أن مديرية الصحة بالبحر الأحمر أطلقت العديد من القوافل الطبية لتطعيم المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة بلقاح كورونا مما ساهم وبشكل كبير في الوصول إلى عدد أكبر من المواطنين، وتحقيق أعلى النسب من المستهدف على مستوى الجمهورية طبقًا للبيان الذي اصدرته وزارة الصحة والسكان.