«الزراعة» تنظم قوافل بيطرية موسعة في محافظة المنوفية للتوعية بالوقاية من الأمراض

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نظم معهد التناسليات الحيوانية بالهرم بالتعاون مع معاهد الصحة الحيوانية والأمصال واللقاحات بالتعاون مع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية ومديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية ندوة ارشاديه بقرية «أبنهس»، التابعة لمركز قويسنا للتوعية بالممارسات الجيدة للوقاية من الأمراض الحيوانية.

وقال الدكتور هاني حسن، مدير التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، إن هذه القافلة قامت بفحص وعلاج عددا من الماشية لأهالي قرية أبنهس ضمن الدور الاجتماعي لوزارة الزراعة في تقديم خدمات بيطرية وصحية للنهوض بالثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض، والتي من المقرر إن تستمر حتي نهاية اليوم لتحقيق الإستفادة اللازمة لمربي الماشية.

وأضاف «حسن»، في تصريحات صحفية، الخميس، أن هذه القافلة ضمن حملة وزارة الزراعة للتوسع في القوافل البيطرية لتقديم خدمات بيطرية متميزة، بالتنسيق مع المعاهد ذات العلاقة أو هيئة الخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات للاستفادة من البرامج التوعوية للوقاية من الأمراض الحيوانية وتقديم خدمات أرشادية توضح آليات تحسين الإنتاج الحيواني لزيادة إنتاج اللحوم أو الألبان.

وأوضح مدير معهد التناسليات الحيوانية أنه تم خلال القافلة البيطرية بقرية «أبنهس» بمحافظة المنوفية تنظيم ندوة ارشادية للمربين حول مزايا التقليح الصناعي للماشية لرفع كفاءة الإنتاج الحيواني وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء، وهي برامج ضمن خطة التوسع في التحسين الوراثى، مشيرًا إلى إن هذا البرنامج يساهم في تحديد المشاكل التناسلية للجاموس والأبقار ووضع الحلول اللازمة لزيادة الكفاءة الإنتاجية والتناسلية.

وأشار «حسن»، إلى أن التلقيح الصناعي يساهم في تقديم خدمات واقعية لتنمية الثروة الحيوانية وتحسين وتطوير الإنتاج الحيوانى، وإعداد قاعدة بيانات حقيقية تمكن الدولة من وضع استراتيجيات للنهوض بقطاع الإنتاج الحيواني وحل المشاكل التناسلية لزيادة الاقبال على تربية الحيوانات، وعلاج الأمراض التي تخفض من إنتاجية الحيوان من الألبان والأمراض التي تصيب العجول حديثة الولادة، وضعف الخصوبة، وإنتاج قطيع من الأبقار، والجاموس المحسن وراثيا، بأفضل السلالات وحصر بيانات المربى الخاص به.

قوافل بيطرية

قوافل بيطرية

قوافل بيطرية

قوافل بيطرية

قوافل بيطرية

قوافل بيطرية